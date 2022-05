V Kyjevě pokračuje soud s ruským vojákem obžalovaným z válečného zločinu kvůli zabití civilisty. Příslušník tankové jednotky Vadim Šišimarin včera přiznal vinu; dnes vypověděl, že jednal na přímý rozkaz. V Charkovské oblasti začal proces se dvěma dalšími vojáky.

Russian soldiers Aleksandr Bobykin and Aleksandr Ivanov plead guilty to violating the rules of war in Ukrainian court. #ukraine pic.twitter.com/IQ4Vnk0ZBb

— Dominic Waghorn (@DominicWaghorn) May 19, 2022