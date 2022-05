Americký exprezident Geroge W. Bush omylem prohlásil, že je invaze do Iráku „brutální“ a „neospravedlněná“. Hned nato se opravil, že místo Iráku měl na mysli Ukrajinu. (Reuters)

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE

— Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022