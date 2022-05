„Vyřešte si svoje konzervativní postoje, co je muž a co je žena, svoji vlastní nervozitu. Já jsem šťastná, že můžu být po strašně dlouhé době sama sebou. Užívám si to,“ říká režisérka Daniela Špinar, která prochází proměnou.

„Loučím se s lehkostí a komediálním punkem.“ Daniela Špinar po premiéře. Foto: Zdeněk Sokol