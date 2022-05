V Kyjevě po téměř třech měsících obnovilo činnost americké velvyslanectví, uvedl americký ministr zahraničí Blinken. V médiích se objevily snímky ze vztyčování vlajky.

The US flag was raised today over the US Embassy in Kyiv, to mark the official resumption of US Embassy Kyiv operations. pic.twitter.com/e7D90CmZPh

— Kylie Atwood (@kylieatwood) May 18, 2022