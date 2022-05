Izrael podle ministra pošle Ukrajině léky a bude evakuovat zraněné

Izrael podle ministra zdravotnictví Nicana Horovice zaplatí za leteckou přepravu zraněných Ukrajinců do Izraele, aby tam mohli podstoupit léčbu, píše zpravodajský web The Times of Israel.

Horovic dnes na Twitteru informoval, že svému ukrajinskému protějšku Viktoru Ljaškovi sdělil, že Izrael pošle na Ukrajinu léky za miliony šekelů a „postará se o odlet zraněných Ukrajinců do Izraele na ošetření – na naše náklady“. Izraelský ministr zároveň zopakoval, že Izrael „odsuzuje brutální ruskou invazi a stojí při Ukrajině“. „To je náš jednoznačný postoj, který dokládáme skutky,“ dodal.

Izrael podle televize Kan uvažuje o tom, že by z Ukrajiny spolu se zraněnými civilisty na ošetření do Izraele přepravoval i zraněné ukrajinské vojáky. Stanice zdroj této informace nesdělila.

Do izraelských nemocnic byl v posledních měsících evakuován malý počet zraněných ukrajinských civilistů. (ČTK)