Řidič dodávky na jihu Moravy převážel 30 migrantů, zajistili je policisté

Řidič dodávky kontrolované na jihu Moravy převážel 30 migrantů, kteří se nelegálně dostali na území ČR. Pocházeli například ze Sýrie. Zajistila je cizinecká policie, stejně jako později dalších šest migrantů převážených v osobním voze. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Pavel Šváb.

Dodávku policisté kontrolovali minulý týden v pátek. Vůz řídil dvaapadesátiletý muž, s ním byla devětatřicetiletá spolujezdkyně z východní Evropy. Kontrola vozidla byla podle Švába bezproblémová až do žádosti o otevření dveří nákladového prostoru dodávky Peugeot Boxer. „Řidiči se do tohoto úkonu moc nechtělo, působil nervózně a měl rozhodně proč,“ uvedl mluvčí. Řidič podle něj v rozporu se všemi bezpečnostními předpisy a hlavně nelegálně převážel přes české území pravděpodobně do Německa 30 migrantů, a to z Libanonu, Afghánistánu, Somálska či Sýrie.

V pondělí kontrolovali policisté VW Golf, který řídil muž z východní Evropy. „Šest cizinců ze Sýrie a Libanonu se s řidičem vmáčklo do osobního auta pro pět lidí. Muž se zodpovídá z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hrozí mu až pět let ve vězení,“ uvedl mluvčí.

Policisté po zajištění migrantů zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda již nemají zažádáno o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají právě buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Požádat o azyl mohou také v ČR. (ČTK)