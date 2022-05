MPSV bude mít v červnu či červenci výsledky analýzy k řešení problémů s IT

Ministerstvo práce by mělo mít v červnu či červenci jasno, jak bude dál řešit problémy s informačními systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti. Mělo by mít výsledky analýzy, podle kterých rozhodne o dalším postupu.

Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekl náměstek pro informační technologie Karel Trpkoš. Ministerstvo za stav systémů sklízí dlouhodobě kritiku. Nový ucelený systém za zhruba 1,5 miliardy korun mělo mít podle plánů od roku 2017, dosud ho ale nemá. V resortních materiálech z minulého volební období byla cena ještě o miliardu vyšší.

„Podle potřeb roku 2022 stanovíme, jaká bude cesta a které z komponent využijeme. Díváme se na to prismatem nezaujatosti a víme, jak jsou stavěny systémy v komerční sféře… Aktivita bude dokončena v červnu, nejpozději v červenci. Měla by říct, kterým směrem se máme ubírat, abychom co nejsnáze dosáhli cíle,“ uvedl Trpkoš. Upřesnil, že na analýze pracuje společnost Ernst & Young.

Úřady práce vyřizují agendu s aplikacemi od firmy OKsystem, jejichž vývoj se podle Trpkoše zastavil v letech 2008 či 2010. „Od té doby jsou oficiálně určeny k náhradě,“ poznamenal náměstek.

Z nového jednotného resortního systému se připravila jen podpůrná část, systém dávek nevznikl a rozpracovaný systém pro agendu zaměstnanosti je od roku 2016 pro dnešní potřeby zastaralý. Aplikace od OKsystemu ministerstvo vlastní a kromě malé části má i zdrojové kódy, upřesnil Trpkoš.

Podle výsledků analýzy by měl resort zjistit, jaké části je možné využít a případně kombinovat. Výsledný digitální model by měl být podobný jako ve firmě ve 20. letech 21. století, poznamenal náměstek. „To, čeho chceme dosáhnout, je to, jak fungují banky. Nepotřebujeme vymýšlet kolo,“ řekl náměstek.

Ministerstvo postupně připravuje digitalizaci jednotlivých dávek. Nyní je možné on-lne vyřizovat humanitární dávku pro uprchlíky a solidární příspěvek pro domácnosti na ubytování běženců. Přibýt by měla připravovaná jednorázová dávka 5000 korun na dítě pro domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého a postupně i další podpory. „Nemůžeme udělat skok z prvobytně pospolné společnosti do plně automatizované linky. To nefunguje. Budeme se snažit jít po jednotlivých krocích,“ dodal náměstek. Výrazný posun očekává v příštím a přespříštím roce.

Někteří poslanci opozičního hnutí ANO postup kritizují. Podle nich vznikla v minulých letech řada analýz a nové systémy resort stále nemá. „Analýzy jsou z jednoduchého důvodu. Rozhodujeme o miliardovém majetku, který nějakým způsobem využijeme, nebo nevyužijeme. Nebudu rozhodovat o miliardách na základě svých pocitů. Potřebují vědět tvrdá data, proč to dělám, za kolik to dělám a pro koho to dělám,“ uzavřel Trpkoš. (ČTK)