Slovenská vláda schválila návrh na zdanění ruské ropy, která se zpracovává v rafinérii Slovnaft. Státní rozpočet by z ní mohl získat 280 až 290 milionů eur ročně. Návrh zákona půjde do slovenského parlamentu ve zrychleném režimu. Nová daň by měla platit od června. (Denník E)