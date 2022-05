Monetova olejomalba benátské scenérie byla v aukční síni Sotheby’s vydražena za 56,6 milionu dolarů. Dílo Le Grand Canal a Santa Maria della Salute z roku 1908 se stalo nejcennějším výtvarným pohledem na Itálii prodaným v aukci. (Bloomberg)

#AuctionUpdate: Claude Monet’s ‘Le Grand Canal et Santa Maria della Salute’ fetches $56 million tonight, a new auction record for a Monet Venice scene. #SothebysModern pic.twitter.com/lVfgaJkLGd

