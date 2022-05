V nejvlivnější tuzemské skupině PPF nastala situace, ke které by za života Petra Kellnera nikdy nedošlo – do firmy nastoupili dva miliardáři, které by po svém boku nerad viděl. „Rodina tím dává najevo, že chce, aby PPF byla jiná,“ líčí informované zdroje a nastiňují další budoucnost PPF bez Kellnera.