Rusko pokračuje v ostřelování ukrajinských sil podél celé linie střetu v oblasti Doněcku

V Česku se zhoršuje hodnocení integrace Ukrajinců, ukazuje průzkum projektu Život k nezaplacení. Podle sociologa Daniela Prokopa je nutné, aby vláda i kraje investovaly do jazykové průpravy cizinců. Jazykové vzdělání je podmínkou integrace do škol i do kvalifikovanějších prací. (iRozhlas)