Zelenskyj: Rusko stupňuje své raketové útoky, protože se mu nedaří na bojišti

Rusko stupňuje své raketové a letecké útoky, protože se mu nedaří na bojišti. V noci na dnešek to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské síly v příhraničních oblastech zaznamenávají ruské „sabotážní akce“.

Zelenskyj zmínil ruské raketové a letecké útoky, které v posledních 24 hodinách zasáhly cíle ve Lvovské, Sumské, Černihivské či Luhanské oblasti.

„Je to způsob, jak si ruská armáda kompenzuje řadu neúspěchů na východě a na jihu naší země,“ řekl Zelenskyj. Podle něj tyto útoky nemají zásadní vojenský dopad. „Tyto útoky, jako mnohé další před tím, v zásadě nic nemění,“ dodal. Ukrajinská armáda však posílí svou protivzdušnou obranu.

Kyjev dále usiluje o to, aby dostal do bezpečí své vojáky, kteří se stále nachází v areálu oceláren Azovstal v Mariupolu. „Evakuační mise pokračuje, dohlíží na ní naši vojáci a příslušníci zpravodajských služeb,“ uvedl Zelenskyj s tím, že pokračují také jednání s Ruskem. „Zapojeni jsou (do rozhovorů) nejvlivnější mezinárodní zprostředkovatelé,“ dodal ukrajinský prezident. (ČTK)

Záchranu zraněných vojáků z Azovstalu popsal Deník N zde.