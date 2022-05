Demokratické primárky na post senátora ve státě Pensylvánia vyhrál favorizovaný kandidát John Fetterman. A to i navzdory infarktu, který dostal v pátek a kvůli němuž se nemohl zúčastnit posledních dní klání. (AP)

Pennsylvania Lt. Gov. John Fetterman, who suffered a stroke last week, has won the Democratic nomination for the U.S. Senate seat being vacated by Republican Pat Toomey. https://t.co/YX1QYmB1Av pic.twitter.com/65bFbONdoD

