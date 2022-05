Pěvec Andrea Bocelli provedl zaplněnou O2 arenu světem opery i moderní hudby

Italský pěvec Andrea Bocelli dnes v Praze za doprovodu Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Marcella Roty provedl zaplněnou O2 arenu světem opery i moderní hudby. Tenoristu na pódiu doplnilo několik hostů, například kubánská sopranistka Maria Aleida nebo barytonista Gianfranco Montresor.

Bocelliho, jehož specialitou jsou romantické písně s doprovodem symfonického orchestru, podpořil také Smíšený sbor ČNSO.

Nevidomý umělec měl v Praze vystoupit loni na jaře, koncert však byl kvůli protiepidemickým opatřením přesunut, stejně jako letos 8. ledna. Jeho příznivci však o vystoupení neztratili zájem a zcela zaplnili O2 arenu s místy upravenými pouze k sezení. Před halou se vytvořila dlouhá fronta a někteří návštěvníci teprve usedali v době, kdy už třiašedesátiletý Bocelli za velkého aplausu publika dorazil na pódium. Na úvod zazpíval známou melodii La donna è mobile z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto.

Bocelliho zpěv doprovázely projekce, kdy se na velkoplošné obrazovce za jeho zády objevily při jednotlivých písních například záběry antického divadla, starověkého hradu nebo hořícího města. Duet Nuit d’hymenée z opery skladatele Charlese Gounoda Romeo a Julie, který Bocelli zazpíval s Aleidaou, doprovodil záznam některých jejích scén.

Barytonista Montresor se nejdříve představil ve skladbě Votre toast ze čtyřaktové opery Carmen francouzského skladatele Georgese Bizeta a s Bocellim si zazpíval další Bizetovu árii Au fond du Temple Saint. Aleida se ke slavnému tenoristovi poté připojila v duetech O soave fanciulla z La Bohéme Giacoma Pucciniho a Brindisi z Verdiho díla La Traviata.

Po přestávce se posluchači dočkali písní známých z Bocelliho alba Believe z roku 2020, ze kterého zazněly skladby Ave Maria, Amazing Grace a You‘ ll never walk alone. „Koncept, jenž stojí za titulem alba Believe (věřit), tvoří tři slova. Jsou to víra, naděje a dobročinnost. Věřit znamená naslouchat, obracet se k nebesům uvnitř každého z nás, snažit se o dosažení toho nejúžasnějšího, ba jediného možného stavu bytí, kterým je život v harmonii s ostatními lidskými bytostmi i se světem jako takovým, život prožitý poeticky a duchovně,“ sdělil v době vydání alba Bocelli.

Ze světa opery k moderní hudbě přešel Bocelli v případě svých verzí písně Stinga Roxana nebo What A Wonderful World známé v podání Louise Armstronga. Nadšené publikum se v přídavcích dočkalo také oblíbené Pucciniho skladby Nessun dorma z posledního aktu opery Turandot.

Bocelli vystupoval za svoji kariéru nejen pro miliony posluchačů v největších koncertních sálech a operních domech světa, ale také pro papeže, prezidenty i královskou rodinu. Prodal 90 milionů nosičů a je držitelem mnoha ocenění, mimo jiné Zlatého globu. (ČTK)