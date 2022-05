Washington oznámil zmírnění sankcí vůči Kubě

Spojené státy oznámily zmírnění sankcí vůči Kubě, které na tento karibský ostrov v minulosti uvalil americký prezident Donald Trump. Administrativa současného šéfa Bílého domu Joea Bidena chce zmírnit omezení týkající se cestování nebo peněžních převodů (remitencí) od Kubánců z USA jejich rodinám na ostrově.

Zrychlí se také vyřizování amerických víz pro Kubánce.

Americké ministerstvo zahraničí informovalo, že zruší strop pro peněžní převody ve výši 1000 dolarů (přes 23 600 korun) na každé tři měsíce. USA také povolí kubánským migrantům posílat peníze lidem, kteří nejsou jejich příbuznými. Spojené státy začnou používat speciální systém elektronické platby, aby na peníze nedosáhla kubánská vláda. „Pracujeme na tom, abychom zajistili volnější pohyb remitencí k lidem na Kubě, aniž by to obohatilo ty, kteří porušují lidská práva,“ uvedl mluvčí ministerstva Ned Price, který vyzval kubánské úřady, aby propustily politické vězně. Zvýší se také počet charterových a komerčních letů do Havany i mimo ní, rozšíří se konzulární služby USA na ostrově a budou obnoveny programy slučování rodin.

Změna v politice Spojených států vůči Kubě přicházejí po revizi, kterou americké úřady zahájily po sérii rozsáhlých protestů na ostrově v červenci loňského roku, poznamenala agentura AP. Podle agentury Reuters jde o nejvýznamnější změny v přístupu Washingtonu vůči Havaně od chvíle, co se loni v lednu prezidentského úřadu ujal demokrat Joe Biden.

Republikánský prezident Trump před několika lety přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho demokratickým předchůdcem Barackem Obamou a vůči Havaně zavedl řadu sankcí kvůli zatýkání disidentů a omezování svobody slova a demokracie. Koncem září 2017 Spojené státy stáhly téměř veškerý personál ze své ambasády v Havaně poté, co si někteří američtí diplomaté stěžovali na zdravotní potíže.

Trumpova administrativa omezila vyřizování víz, převody peněz a zpřísnila pravidla pro občany USA, kteří chtějí cestovat na Kubu z jiného důvodu než za rodinou, připomněla BBC. Američtí představitelé však nyní podle ní zároveň mimo jiné upozornili, že nevyjmou nikoho ze seznamu, na kterém se nachází společnosti spojené s komunistickou vládou v Havaně, s nimiž mají občané USA zakázáno obchodovat.

Podle agentury EFE zprávu přivítali Kubánci, kteří žijí v USA. Díky uvolnění sankcí budou smět více podporovat své rodiny, které zůstaly na ostrově. Od zpřísnění sankcí se fakticky museli spoléhat na značně nejistý systém poslíčků a pašeráků, když chtěli poslat na Kubu větší obnos peněz. Poslíčci žádali za své služby až 30 procent přepravované částky. S nástupem pandemie, kterou provázelo přísné omezení cestování, se tento systém stal prakticky nepoužitelným.

V roce 2019, před zpřísněním sankcí ze strany Trumpovy administrativy, remitence představovaly druhý největší zdroj zahraniční měny na ostrově a jejich hodnota dosahovala zhruba šest procent kubánského HDP.

Kubánský ministr zahraničních věcí Bruno Rodríguez oznámení Washingtonu přivítal, rozhodnutí podle něj znamená „malý krok správným směrem“. Zároveň však prohlásil, že současné kroky americké vlády „nemění embargo“ platné od roku 1962.

Hospodářské sankce vůči Kubě zavedly USA už v roce 1960 poté, co revoluce na ostrově svrhla proamerického diktátora Fulgencia Batistu a nová kubánská vláda mimo jiné znárodnila i majetek zahraničních firem. V lednu 1961 přerušily USA s Kubou diplomatické styky, které obnovil až prezident Obama. (ČTK)