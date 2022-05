Musk stupňuje veřejný spor s Twitterem, který se zavázal koupit

Elon Musk vystupňoval veřejný spor s Twitterem, který se zavázal koupit za 44 miliard dolarů, a prohlásil, že jeho akvizice „nemůže pokročit“, dokud neuvidí více informací o výskytu spamových účtů.

Aniž by uvedl zdroj, Musk v tweetu prohlásil, že Twitter má „dvacet procent falešných/spamových účtů“, a naznačil, že společnost Twitter předala Komisi pro cenné papíry zavádějící údaje.

Společnost uvedla, že mezi aktivními uživateli je méně než pět procent spamových účtů.

„Moje nabídka vycházela z toho, že výkazy společnosti Twitter pro Komisi pro cenné papíry jsou přesné,“ napsal Musk na Twitteru. „Včera generální ředitel společnosti Twitter veřejně odmítl předložit důkaz o tom, že jich je méně než 5 procent. Dokud tak neučiní, nemůže se naše dohoda pohnout kupředu.“

To si ale Musk nemůže dovolit a pokud by od smlouvy odstoupil, čeká ho vysoké penále ve výši miliardy dolarů. A nejen to, více jsme o tématu psali zde.