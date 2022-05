K dohodě o uvalení embarga na dovoz ruské ropy zřejmě nedojde ani dnes

Ani dnes nedojde k dohodě o uvalení embarga na dovoz ruské ropy. Při setkání s novináři to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který se účastní jednání s dalšími ministry zahraničí EU. Podle Lipavského je možné, že součástí šestého balíčku sankcí ropné embargo nebude.

O tom by se tak mohlo jednat déle. Další variantou je přijetí embarga na summitu premiérů koncem května.

Přijetí zákazu ropných dovozů z Ruska zatím odmítá Maďarsko. Žádá o odklad embarga a finanční záruky.

„Jde o to, co bude Evropská komise schopna dohodnout s maďarskou stranou. Česko už s Komisí má takovou dohodu, která je pro nás přijatelná,“ řekl Lipavský. V případě Česka se hovoří o odkladu embarga, které by v tuzemském případě mohlo začít platit v půlce roku 2024. Lipavský přitom zároveň naznačil, že se tuzemsko snaží vyjednat lepší podmínky.

Embargo musí být přijato jednomyslně, proto se teď ostatní unijní politici snaží Budapešť přesvědčit o změně názoru.

Francie ve snaze odblokovat jednání navrhla zrušení principu jednomyslnosti. Česko a 12 dalších zemí to odmítlo.