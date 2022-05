Síkela chce založit státního obchodníka s energiemi

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mohlo založit státního obchodníka s energiemi. Uvedl to na tiskové konferenci ministr Jozef Síkela (za STAN). Státní obchodník by nakupoval především plyn, reaguje tak na současnou energetickou krizi.

Zásoby plynu nově nakoupila také Správa státních hmotných rezerv. Celkem stát za vlastní zásoby zaplatil 8,5 miliardy korun, nakoupil za to 240 milionů metrů krychlových plynu. Nákup měl proběhnout již před několika týdny, podle Síkely ale bylo ekonomické s koupí plynu počkat.

Zásobníky plynu jsou nyní v Česku naplněné na 40 procent, zásobníky patří soukromým společnostem. „Pořízením vlastního zásobníku se zabýváme, je ale otázkou, do jaké míry je to vhodné,“ uvedl Síkela s tím, že stát by stejně jeho kapacitu pronajímal obchodníkům. „Stát má i jiné nástroje, jak zabezpečit zásoby plynu,“ poukázal Síkela na to, že stát omezuje spotřebu plynu a tu následně firmám kompenzuje.

Ministr průmyslu Síkela rovněž uvedl, že Česko jedná s Nizozemím, Německem a Polskem o sdílení zásob plynu.

Ministerstvo rovněž chystá státem úsporný tarif pro ceny energií, jež by měl být určený pro nízkopříjmové domácnosti. Nyní podle Síkely stát řeší, kolik peněz ze státní pokladny na vytvoření tarifu půjde.