Republikán McConnell po návštěvě Zelenského podpoří americké kroky na podporu Ukrajiny

Šéf republikánských senátorů USA Mitch McConnell vyzval prezidenta Joea Bidena, aby bylo Rusko označeno za státního sponzora terorismu. Žádá o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Podpořil bych to,“ řekl McConnell.

Mitch McConnell (druhý zleva) vedle delegaci republikánských senátorů, která se v sobotu v Kyjevě setkala s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Foto: Twitter Mitche McConnella

Ukrajina podle něj potřebuje 40 miliard dolarů, které jí Biden nově navrhl dát, ale schválení zablokoval republikánský senátor Rand Paul.

Podle McConnella Ukrajinci nejlépe vědí, na co peníze a jakou pomoc potřebují.

„Je to rozhodnutí Ukrajinců – moje definice vítězství je taková, že to je cokoliv, co Zelenskyj a Ukrajinci budou považovat za uspokojivé,“ řekl nejvýše postavený republikán. „Územní celistvost je cílem Ukrajinců. To by samozřejmě znamenalo, že Rusové se musí vrátit do Ruska.“

Na dotaz, co to znamená pro americké zapojení, McConnell dodal: „Není to bianko šek. Na druhou stranu bychom neměli vnucovat urovnání, které Ukrajinci nechtějí.“

McConnell rovněž deklaroval podporu krokům Finska a Švédska, které chtějí vstoupit do NATO. V konferenčním hovoru ze Stockholmu, kam odjel po návštěvě Kyjeva a setkání s prezidentem Zelenským, novinářům řekl, že „Spojené státy by měly být první, kdo ratifikuje smlouvu o vstupu obou těchto zemí“.

McConnell a další tři republikánští senátoři se nyní chystají do Finska. (NY Times)