Ve věku 78 let zemřela herečka Marie Durnová

Ve věku 78 let dnes nad ránem zemřela herečka Marie Durnová. Herečka ztvárnila divadelní i filmové role. V Národním divadle Brno patří mezi její role například Vévodkyně z Yorku v Richardovi III. Ve filmu si naposledy zahrála v pohádce Největší dar.

Činohra Národního divadla v Brně o tom informovala na svém facebookovém profilu.

„S lítostí oznamujeme, že dnes nad ránem zemřela Marie Durnová. Velká herečka velikého srdce. Babička v Jiráskově Lucerně, Babi Emílie ve Stoppardově Leopoldstadtu, Magdalena v Topolově Stěhování duší,“ stojí v příspěvku na sociální síti.

Marie Durnová se narodila v Brně 24. července 1943. V roce 1960 nebyla podle jejího životopisu na webu Národního divadla v Brně přijata na Janáčkovu akademii múzických uměn (JAMU) a nastoupila jako elévka do Divadla Jiřího Wolkera v Praze (dnešní Divadlo v Dlouhé), kde strávila dvě sezony.

Poté se vrátila do Brna, kde odmítla nabídku studia na JAMU a působila v Divadle bratří Mrštíků. Ztvárnila tam například Terezku v Tylově Lesní panně nebo Candidu v Goldoniho komedii Vějíř. Z Brna odešla do divadla F. X. Šaldy v Liberci, než ji Jan Schmidt přijal do Studia Ypsilon, kde Durnová působila téměř dvě dekády. Hrála mimo jiné Julinku ve Schmidtových Třinácti vůních, Annu Marii v Kováři Stelzigovi Václava Kaplického nebo Čarodějnici v Makbethovi.

Mezitím také hrála Irinu ve Třech sestrách v Divadle Za branou v legendární inscenaci Otomara Krejči. Po Sametové revoluci pracovala v Činoherním studiu Ústí nad Labem a v Divadle ABC, v roce 2000 absolvovala studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Do Mahenovy činohry vstoupila v roce 2006 jako Matka Kuráž v Kačerově inscenaci hry Matka kuráž a její děti. V Národním divadle Brno patří mezi její role například Vévodkyně z Yorku v Richardovi III., Ludmila Karásková v adaptaci románu Hana nebo Magdalena v Topolově monodramatu Stěhování duší.

Ztvárnila i řadu filmových či seriálových rolí. Diváci ji mohou vidět například ve snímcích Skalpel, prosím, Početí mého mladšího bratra nebo Sedm hladových. Naposledy si zahrála v celovečerní pohádce Největší dar. (ČTK)