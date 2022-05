Na ukrajinské západní hranici je nyní více přijíždějících než odjíždějících

Na západní ukrajinské hranici je v posledních dnech více lidí, kteří do země přijíždějí, než těch, kdo odjíždějí. Podle webu Interfax-Ukrajina to na facebooku uvedla ukrajinská pohraniční služba. Trend trvá od 9. května a je nejvýraznější od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

V sobotu přes západní hranici z Ukrajiny odcestovalo 37 tisíc lidí a v pátek 34 tisíc. Na Ukrajinu ale zároveň v sobotu přijelo 46 tisíc lidí a v pátek 40 tisíc.

Přes ukrajinsko-polskou hranici v sobotu na Ukrajinu přijelo 31 500 osob, v opačném směru jich hranici překročilo 23 tisíc, uvedla polská pohraniční služba na Twitteru.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že od začátku války do pátku 13. května z Ukrajiny odjelo 6,1 milionu lidí. Přes 3,3 milionu mířilo právě do Polska. Další téměř milion dorazil do Rumunska nebo do Moldavska a asi 800 tisíc lidí odjelo do Ruska.

Do Maďarska přicestovalo téměř 600 tisíc osob a na Slovensko asi 415 tisíc obyvatel Ukrajiny. Česko dosud uprchlíkům z Ukrajiny vydalo 342 300 víz dočasné ochrany.

Na Ukrajinu podle údajů ukrajinské pohraniční služby přicestovalo od 28. února do tohoto pátku přibližně 1,7 milionu lidí. (ČTK)