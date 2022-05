Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že „jednoznačně podpoří“ vstup Finska do NATO. Země by měla přihlášku podat v nadcházejícím týdnu. „Státy v blízkosti Ruska chtějí do NATO a EU. Rusko zůstane izolované,“ uvedl Lipavský.

Přihlášku Finska do @NATO jednoznačně podpořím. Putin svou agresivitou, imperialními choutkami a expanzivními tendencemi dosáhl přesného opaku toho, co chtěl. Státy v blízkosti Ruska chtějí do NATO a EU. Rusko zůstane izolované.#StrongerTogether — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 15, 2022