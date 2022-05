Finsko podá příští týden přihlášku do NATO

Představitelé Finska, prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová, formálně oznámili, že země podá v následujících dnech přihlášku do NATO. Parlament by měl toto rozhodnutí schválit v pondělí. Tento krok naznačili představitelé v uplynulém týdnu.

Gen. taj. NATO Jens Stoltenberg a finský prezident Sauli Niinistö v Helskinkách v říjnu 2021. Foto: NATO

Kromě Finska by se novým členem NATO mohlo stát také Švédsko, které se bude kroky Finska řídit.

V průběhu jara prudce rostla podpora Finů pro vstup do NATO. Ještě před válkou chtěla do aliance vstoupit méně než polovina obyvatel, nyní to jsou tři čtvrtiny.

Záměr vstoupit do NATO oznámili představitelé ve finštině, švédštině a angličtině. „Je to historický den,“ uvedl finský prezident, který se dnes ráno účastnil piety za oběti druhé světové války. Krok Finska diskutoval jak s Tureckem, tak Ruskem, oba hovory byly podle hlavy Finska klidné.

Ruský prezident v průběhu středečního telefonátu údajně uvedl, že Finsku nehrozí žádná hrozba a Finsko se dopustilo chyby.

Směřování Finska a Švédska do NATO většina členských států aliance vítá, výhrady má nicméně Turecko. Ankaře vadí, že obě země podporují Kurdskou stranu pracujících, která je v Turecku považována za teroristickou organizaci. Tato debata je součástí summitu v Berlíně. (YLE)