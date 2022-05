Rusko při útoku na Ukrajinu znovu využívá fosforovou munici, tvrdí představitelé země. Konkrétně ji měli využít dnes při ostřelování oceláren Azovstal, zveřejnili také video, které ostřelování zachytilo.

⚡️⚡️Urgent! Azovstal is being bombed with phosphorous bombs#UkraineUnderAttack #SaveAzovstal pic.twitter.com/aSGo0b4QCF

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2022