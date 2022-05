Silničáři dnes začali na pražském Barrandovském mostě a jeho okolí vyznačovat dopravní omezení nutná pro opravu mostu. Kratší kolony zhruba na 15 minut se dopoledne tvořily na Jižní spojce ve směru na Smíchov.

Řidiči se zdrželi také na Strakonické z centra, kde je zúžen provoz do jednoho pruhu. Oprava mostu začne v pondělí a je rozložena do několika let. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu Kč. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140.000 aut. Dosud nebyl opravován. (České noviny)