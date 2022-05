Proslulá KCR neboli Kowloon Canton Railway – železnice, která 100 let spojovala čínskou pevninu s Hongkongem. Teď ji potkal smutný konec. Za pandemie její provoz stál a nyní úřady rozhodly, že už ho neobnoví. Příběh KCR – a také to, jak „železný oř“ v 19. století přicválal do Číny – líčí v článku Poslední vlak do Kantonu SupChina.