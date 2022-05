Stránky francouzské vlády omylem zveřejnily premiérovu demisi

Web francouzské vlády dnes zveřejnil oznámení, že premiér Jean Castex podal demisi. Podle úřadu šlo o chybu při správě stránek a Castex je i nadále šéfem vlády, informuje rozhlas FranceInfo. Demise Castexe se však v příštích dnech očekává a premiér se již tento týden rozloučil s ministry.

Jak řekl agentuře AFP profesor ústavního práva na pařížské Sorbonně Dominique Rousseau, ve Francii je ústavním zvykem, že vláda podá demisi se začátkem mandátu nového prezidenta. Druhý Macronův mandát přitom oficiálně začal dnes.

Castex se už předevčírem večer rozloučil se svými ministry na zahradní oslavě v Matignonském paláci, sídle vlády. Ve funkci ale podle médií zůstane přinejmenším do pondělí, protože v neděli Macron odlétá do SAE, aby vzdal hold tamnímu zesnulému prezidentovi.

Podle agentury AFP není jasné, zda Macron po demisi rovnou jmenuje novou vládu, nebo nechá dále vládnout starý kabinet. V pondělí prezident uvedl, že má jasno, kdo se stane premiérem. Bude to podle něj osobnost, která vykazuje sociální, ekologické, ale také ekonomické cítění. Podle agentury AFP se očekává, že novou vládu povede žena.

Úřad oznámení o premiérově demisi po několika minutách ze stránek odstranil. Není to přitom poprvé, co IT tým francouzské vlády umístil na portál mylné informace o složení vlády. V roce 2009, během mandátu prezidenta Nicolase Sarkozyho, předčasně oznámil jmenování tří nových ministrů. (ČTK)