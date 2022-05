Zloději Maovy poezie: Nevěděli jsme, že stojí za tolik

Krádež Mao Ce-tungovy poezie se vymstila třem mužům, které zatkli v Hongkongu. Trojice tam prodala ukradené umění včetně svitku s Maovou kaligrafií a zápisy ze schůze komunistické strany, údajně v hodnotě 300 milionů dolarů. Zloději ji prodali v přepočtu za 25 dolarů – netušili prý, že stojí za tolik.

$300-million for a bit of Mao's poetry seems a little high…https://t.co/RMPymOkWPS

— MRJB 🇬🇧🇨🇦 (@DrMichaelBonner) May 14, 2022