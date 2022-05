Šéf Twitteru Parag Agrawal uvedl, že stále doufá v dokončení prodeje sociální sítě podnikateli Elonu Muskovi. Zároveň ale dodal, že se firma musí „připravit na všechny scénáře“. Musk převzetí pozastavil, akcie poté klesly o deset procent.

While I expect the deal to close, we need to be prepared for all scenarios and always do what’s right for Twitter. I’m accountable for leading and operating Twitter, and our job is to build a stronger Twitter every day.

— Parag Agrawal (@paraga) May 13, 2022