Při požáru obchodního domu v indickém Dillí zemřelo nejméně 27 lidí. Oheň se již podařilo hasičům dostat pod kontrolu, 12 lidí je v nemocnici. Celkem hasiči evakuovali pět desítek osob. Pozůstalým již kondoloval premiér Módí.

Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2022