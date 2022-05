Nový pražský arcibiskup Jan Graubner připustil, že ho jmenování do nové role překvapilo. Zmínil, že je jen o málo mladší než Dominik Duka (asi o šest let, pozn. red.) a měl v plánu odejít do důchodu. S věkem prý už mnoho sil nemá, ale vyhověl vůli papeže. Na tiskové konferenci hovořil také o své hospitalizaci kvůli covidu.