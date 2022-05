Česká studie: Očkování proti covidu-19 významně chrání i velmi zranitelné skupiny pacientů

Časopis Annals of Internal Medicine otiskl studii českých vědců, která prokázala významný ochranný efekt očkování proti covidu-19 u pacientů po transplantaci ledvin.

Studii provedli výzkumníci z IKEM a z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Do svého výzkumu zařadili celkem 2 101 pacientů po transplantaci ledvin, kteří do té doby neprodělali onemocnění covid-19. Sledování pacientů pokrylo období od února do května 2021, tedy etapu vrcholného šíření varianty viru Alfa.

Analýza prokázala až 65% ochranný efekt očkování proti nákaze.

Významná redukce rizika nákazy, téměř o 50 %, byla u očkovaných pacientů potvrzena i po komplexní analýze zohledňující široké spektrum faktorů, které mohou ovlivňovat pravděpodobnost nákazy u jednotlivých pacientů. (MZ ČR)