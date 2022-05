Karlův most osvítí lasery

Pondělní mezinárodní den světla oslaví Signal Festival společně s výzkumným centrem zaměřeným na laserové technologie ELI Beamlines. Symbolická monumentální instalace protne laserovým paprskem oba konce Karlova mostu.

Karlův most dnes osvítí lasery. Foto: Signal Festival

Organizátoři takto chtějí poděkovat především vědě, která neustále zlepšuje život na naší planetě. Symbolicky se však rozsvítí také barvy ukrajinské vlajky. Paprsek bude svítit 13. a 14. května vždy od 20:00 do 24:00 hodin. Signal Festival letos slaví 10 let a jeho jubilejní ročník se uskuteční od 13. do 16. října 2022. Mezinárodním dnem světla zahajuje festival pestrou celoroční oslavu svého výročí.