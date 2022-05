Běloruský soud poslal na šest let do vězení Sofiju Sapegaovou, ruskou přítelkyni běloruského opozičního novináře Ramana Prataseviče. Běloruské úřady ženu zadržely loni v květnu spolu s aktivistou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun mířící z Atén do Vilniusu.