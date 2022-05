Středočeská policie pátrá po vězni, který v pondělí odešel z nestřeženého pracoviště v Čeradicích na Lounsku. Hledaný by neměl být nebezpečný pro okolí, lidé by se ho ale neměli pokoušet zadržet. Mohl by se pohybovat na Rakovnicku. (Policie)

