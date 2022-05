Vláda chce zakázat účast českých sportovců na soutěžích v Bělorusku. Čeští reprezentanti zároveň nebudou smět soutěžit s Bělorusy, a to jak v Bělorusku, tak ani jinde. Redakci to potvrdil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

„Mělo by to obecně být tak, že to, co platí pro ruské sportovce, bude platit i pro Lukašenkův režim,“ řekl Gazdík (STAN).

Vláda by podle něj usnesení o zákazu účasti sportovců reprezentujících Běloruskou republiku na sportovních akcích v ČR a k účasti českých sportovců reprezentujících ČR na území Běloruska měla schválit na svém příštím jednání ve středu. Nyní je materiál v připomínkovém řízení. Návrh usnesení, který má redakce k dispozici, počítá s tím, že se zákaz bude týkat jak individuálních sportovců, tak i sportovních týmů.

„Chceme, aby platila stejná pravidla (jako pro Rusko, pozn. red.). Vypadá to, že ten konflikt bude dlouhý a není možné, aby se zápasů atd. účastnili sportovci zemí, které pomáhají na Ukrajině páchat ta zvěrstva,“ doplnil ministr.

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek v dopise ministrovi školství, který má redakce rovněž k dispozici, žádá o „toleranci k odehrání“ utkání s Běloruskem v rámci kvalifikace na Mistrovství světa ve fotbale žen, z nichž první by se mělo konat už v červnu. Česko by podle něj mohlo jinak být vyloučeno z kvalifikace na mistrovství Evropy nebo světa a zároveň by mu hrozila ztráta bodů v žebříčku ženských reprezentací.

„To je možné, ale morální postoj je pro mě klíčový,“ reagoval Gazdík.

Ve vládě je podle něj pro schválení usnesení široká podpora.