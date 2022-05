Astronomové pořídili první snímek supermasivní černé díry nazvané Sagittarius A*, která se nachází v srdci Mléčné dráhy. Fotografie ukazuje zářící prstenec ve tvaru koblihy. Vůbec první snímek černé díry, Messier 87, byl zveřejněn v roce 2019. (MIT)

An international team of astronomers on Thursday unveiled the first image of a supermassive black hole at the centre of our own Milky Way galaxy — a cosmic body known as Sagittarius A* https://t.co/mTL5TLPm7A pic.twitter.com/ghdWEPtLcc

— AFP News Agency (@AFP) May 12, 2022