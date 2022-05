Finský prezident Sauli Niinistö vyjádřil ve společném prohlášení s premiérkou Sannou Marinovou zájem vstoupit do NATO. „Finsko musí zažádat o členství v NATO bez zbytečných odkladů,“ stojí v prohlášení. O rozhodnutí bude ještě hlasovat finský parlament.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw

— TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022