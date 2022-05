Jill Bidenová: „Co mi ukrajinské matky ukázaly na této válce“

První dáma USA Jill Bidenová napsala ze své nedávné návštěvy Ukrajiny, Slovenska a Rumunska komentář, ve kterém vyzvala Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. „Nemůžete jít do válečné zóny a vrátit se nezměněni. Už nemusíte smutek sledovat očima, protože jej cítíte srdcem.“

První dáma USA Jill Bidenová se během návštěvy Ukrajiny setkala s první dámou Olenou Zelenskou a na Slovensku s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Foto: Erin Scott, Bílý dům, Flickr

„Na smutku je důležité, že zahaluje tvář. Je to, jako by se na vás snesl opar. Slzy matek zůstávají trvale na okrajích očí, jako by svůj smutek jen stěží zadržovaly,“ píše Jill Bidenová v komentáři, který zveřejnila na stránkách stanice CNN.

Jeho text volně překládáme:

„Chytají ruce svých dětí nebo se dotýkají jejich vlasů, jako by nemohly snést ztrátu fyzického spojení. Tváří se statečně, ale jejich emoce se zračí ve sklonu ramen, v nervozitě v jejich tělech.

Něco chybí – smích, společný jazyk žen.

Ukrajinské matky mi v rumunské a slovenské škole, které jsem navštívila, vyprávěly o hrůzách bomb, které padaly noc co noc, když hledaly úkryt cestou na západ. Mnohé z nich musely žít celé dny bez jídla a slunečního světla, ukrývané ve sklepích pod zemí.

Mladá matka, kterou jsem potkala v ukrajinském Užhorodě, mi vyprávěla, že když se s rodinou vydala hledat jídlo, ruští vojáci stříleli do front lidí čekajících na kousek chleba. Tyto ukrajinské matky byly velmi vděčné obyvatelům Rumunska a Slovenska za jejich podporu. Jak mi řekla další matka, Anna, „pro naše srdce neexistují hranice“.

Pohraničníci mi vyprávěli příběhy tisíců lidí s několika věcmi, kteří přešli na Slovensko – zoufalé moře lidí, jejichž životy se navždy změnily 24. února, v den dalšího vpádu Ruska do neoprávněné války, která začala před lety.

V únorovém chladu mnozí přišli bez bot a šli kilometry a kilometry pěšky. Prchali ve strachu a nesli si jediné přání, aby se mohli vrátit domů. Jeden jedenáctiletý chlapec přišel sám s telefonním číslem, které měl napsané na ruce, aby kontaktoval svou rodinu. A pak tu byli jejich domácí zvířata, která se vydala na cestu s nimi.

„Nebyli jsme na to připraveni,“ řekli mi vojáci.

Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta, vyšla z úkrytu a nechala tam vlastní děti, aby mě navštívila a požádala o pomoc pro obyvatele své země. Nežádala mě o jídlo, oblečení ani zbraně. Žádala mě, abych jí pomohla sehnat psychiatrickou péči pro všechny, kteří trpí následky nesmyslné a brutální války Vladimira Putina.

Vyprávěla mi o znásilňování žen a dětí a o mnoha dětech, které viděly, jak se střílí a zabíjejí lidé, jak se vypalují jejich domovy. „Chci se rychle vrátit domů,“ řekla mi. „Chci jen držet za ruce své děti.“

Popřály jsme si ke Dni matek. Řekla jsem jí, že jsem na Ukrajině, abych ukázala ukrajinským matkám, že stojíme při nich a že s sebou nesu srdce amerického lidu. „Děkuji vám,“ odpověděla mi Olena Zelenská, „Ukrajinci jsou za podporu amerického lidu velmi vděční.“

Libanonský spisovatel Chalíl Džibrán kdysi napsal: „Čím hlouběji se smutek zařezává do tvé bytosti, tím více radosti můžeš pojmout.“ Doufám, že to platí i pro matky, se kterými jsem se setkala. Ale to se může stát jen tehdy, až tato válka skončí.

Pane Putine, ukončete prosím tuto nesmyslnou a brutální válku,“ zakončila dopis první dáma USA. (CNN)