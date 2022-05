Česko možná vybuduje vlastní terminál na LNG

Česko je připravené vybudovat vlastní terminál na LNG u Litoměřic. Oznámil to provozní šéf státního distributora paliv Čepro František Todt. Zkapalněný plyn by se do Česka mohlo dopravovat z Pobaltí vlakem, ve hře je také lodní přeprava.

Úmyslem je snížit závislost na dodávkách z Ruska. Ty nyní pokrývají téměř veškerou tuzemskou spotřebu zemního plynu. Nahradit rychle ruské dodávky odjinud by bylo podle odborníků obtížné, protože plynovody dodávající jiný než ruský plyn nemají dostatečnou kapacitu.

Do budoucna by se země teoreticky mohla spolehnout na vybudování plynovodu Stork II, který by Česko napojil na LNG terminál v polském Svinoústí. Projekt takového plynovodu už byl v minulosti zvažován, o jeho obnovení nedávno s polským premiérem Mateuszem Morawieckým jednal český předseda vlády Petr Fiala.

Fiala řešil otázky dodávek plynu také s německým kancléřem Olafem Scholzem. Ve hře je společné využití LNG termínálů, které chce německá vláda kvůli snížení energetické závislosti na Rusku vybudovat. (České noviny)