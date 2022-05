Pokud Finsko požádá o vstup do NATO, bude to kvůli zajištění bezpečnosti svých občanů. Prohlásila to premiérka Sanna Marinová po jednání s japonským předsedou vlády Fumiem Kišidou v Tokiu. Obranný výbor finského parlamentu včera doporučil členství země v NATO. (Reuters)