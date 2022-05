Esej Radomyra Mokryka: „Část Západu by se chtěla vrátit do doby, kterou vnímá jako normální a pochopitelnou. Do doby, kdy ruská interpretace dějin byla dominantní, a tím i přijatelná. Kdy mezi Ukrajinou a Ruskem panovalo ‚bratrství‘, které všem vyhovovalo.“