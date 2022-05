MŽP do loňska proplatilo 13,48 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) do konce loňského roku proplatilo 58 712 žádostí za 13,48 miliardy korun. Informaci o programu, který byl spuštěný v roce 2014, dnes projedná vláda.

Dotace z NZÚ lidem přispívají například na projekty snižování energetické náročnosti budov a pořízení obnovitelných zdrojů energie. Program administruje Státní fond životního prostředí ČR.

V programu Nová zelená úsporám bylo ke konci loňského roku 74 785 aktivních žádostí za 20,67 miliardy korun. „Jedná se o žádosti v různém stavu administrace, tj. až po proplacené,“ vysvětlila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva. Z porovnání se staršími údaji pak vyplývá, že během loňska bylo proplaceno 13 473 žádostí za 3,5 miliardy korun.

Podle resortu celková evidence proplacených žádostí vykazuje úsporu v konečné spotřebě energie 5,52 petajoulu (PJ) a snížení emisí oxidu uhličitého o 905 300 tun za rok. Po budoucí realizaci všech opatření podle nyní aktivních žádostí v programu pak lze podle MŽP předpokládat dosažení úspor v konečné spotřebě energie zhruba 8,7 PJ a snížení emisí oxidu uhličitého o 1 428 500 tun za rok.

V programovém období 2021 až 2030 má být NZÚ v prvních letech financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) v Národním plánu obnovy, a to celkovou částkou 19 miliard korun. Od roku 2026 pak do programu budou plynout peníze z podílu prodeje tzv. emisních povolenek ve výši čtyř miliard korun ročně. Část peněz z výnosu z aukcí emisních povolenek financovala NZÚ i v minulosti, k dalším zdrojům patřily i veřejné a jiné prostředky. (ČTK)