Portrét herečky Marilyn Monroe od Andyho Warhola se v noci na dnešek prodal v aukční síni Christie’s v New Yorku za 195 milionů dolarů (4,63 miliardy korun). Jde o nejvyšší cenu, za niž se dosud vydražilo jakékoliv dílo z 20. století. (Christies)

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J

— Christie's (@ChristiesInc) May 10, 2022