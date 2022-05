Kramářova vila se dnes rozzářila v ukrajinských barvách. „U příležitosti Dne Evropy si připomínáme, že nedaleko od nás se odehrává válka, kvůli níž musejí ženy a děti opouštět domovy a každý den umírají další a další lidé,“ stojí na Twitteru Úřadu vlády.

Kramář's villa, together with other buildings across Europe, shines with Ukrainian colors. On the occasion of Europe Day, we are reminded that a war is taking place not far from us, driving women and children out of their homes and bringing more dead and wounded every day. pic.twitter.com/MN7g0mhOW0

— Úřad vlády ČR (@strakovka) May 9, 2022