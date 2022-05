Soud v Myanmaru poslal svrženou vůdkyni Su Ťij na pět let do vězení kvůli korupci. Politička už byla v předchozích kauzách odsouzena k šestiletému vězení. Su Ťij čelí obvinění v celkem 18 případech. V případě odsouzení by mohla dostat souhrnný trest až 190 let vězení. (Reuters)