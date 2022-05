Kapitán Sparty Dočkal po sezoně ukončí kariéru

Fotbalovou Spartu opustí kapitán Bořek Dočkal, který po sezoně ukončí kariéru. S klubem se údajně nedohodl na prodloužení smlouvy. Bývalého kapitána národního týmu tak čekají poslední tři zápasy kariéry.

V utkání fotbalové Ligy národů Slovensko – ČR v Trnavě se z gólu raduje Patrik Schick (vlevo) se spoluhráčem Bořkem Dočkalem. Foto: ČTK

Dočkal dal už dříve najevo, že o jiné angažmá nemá v případě neprodloužení smlouvy zájem. Třiatřicetiletý odchovanec Slavie hrál i za Kladno, Liberec, turecký Konyaspor a norský Rosenborg Trondheim. Poté zamířil do Sparty, odkud v roce 2017 přestoupil do čínského klubu do Che-nan Ťien-jie. Před návratem do Sparty (2019) si ještě vyzkoušel angažmá v americké Philadelphii.

Po včerejším propadáku Sparty v Plzni, kdy vedoucí tým tabulky zvítězil 3:0, se s letenským klubem už rozloučil trenér Pavel Vrba; Dočkal by jej měl následovat.

Před koncem kariéry ho čeká ještě ligový duel proti Slovácku a v posledním kole derby v Edenu proti Slavii. Sparta už ve Fortuna lize o nic nehraje, s jistotou skončí na třetí příčce. Úplně posledním Dočkalovým zápasem by mělo být odložené finále MOL Cupu proti Slovácku, které se hraje 18. května. (iSport, Aktuálně)