Rusko vypotřebovalo větší část zásob přesných naváděných raket

Dnes si Rusko připomíná Den vítězství, svátek, který letos probíhá ve stínu agrese na Ukrajině. Režim potřebuje v lidech vzbudit vlastenectví, aby protlačil to, co potřebuje. Co čekat od letošních oslav, vysvětluje ve svém komentáři Ekaterina Kanakova z rádia Echo Moskvy.