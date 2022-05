Odblokovat Mariupol vojensky nyní není možné, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Není to možné dnes. A my to říkáme otevřeně. Ukrajina nemá takové těžké zbraně, aby odblokovala Mariupol vojenskou cestou,“ prohlásil.

Vláda se podle něj snaží tento problém řešit diplomaticky. „Diplomatická cesta vedla k tomu, že jsou ze zablokovaného závodu Azovstal vyvezení civilisté,“ dodal Zelenskyj. (Unian)