Podle Vystrčila měl stát dříve vykoupit vepřín v Letech u Písku

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastnil pietního aktu v Letech u Písku na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Na jeho místě dosud stojí vepřín, který by se měl letos v létě zbourat. Podle Vystrčila bylo chybou, že jej stát nedokázal dříve vykoupit a postavit pietní místo.

„Trvalo to delší dobu, než by to mělo trvat, kdybychom si dokázali více uvědomit, jak velký význam to pietní místo má,“ řekl dnes Vystrčil.

Vepřín v Letech u Písku by se měl podle Muzea romské kultury začít bourat letos v létě. Památník romského holokaustu by tam měl otevřít příští rok, když nenastanou komplikace. Na dotaz ČTK to dnes při pietním aktu v Letech u Písku řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Vepřín stojí v místě, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy.

Muzeum romské kultury dostalo 17 nabídek na demolici vepřína. Teď je vyhodnocuje. Muzeum by rádo začalo s demolicí v létě, s odstupem dvou měsíců pak vypsalo výběrové řízení na firmu, která Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v místě vepřína postaví. Když vše půjde bez problémů, otevřít ho chce v roce 2023.

„Věříme, že se to podaří. Je tam velké finanční pnutí, chybí nám opravdu mnoho finančních prostředků. Demolici hradí stát, výstavbu památníku a edukační aktivity především norské fondy. Je to projekt světového významu. Bude to velmi ojedinělý památník, na který se velmi dlouho čekalo. Třicet let se bojovalo, zejména občanská část veřejnosti bojovala (za likvidaci vepřína), tak myslím, že stojí za to dotáhnout to do úspěšného finále,“ řekla ředitelka. Kolik peněz na stavbu chybí, neuvedla.

V místě byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Později tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla 13.000 prasat. Na demolici vepřína dal stát 110 milionů korun. Odhadované náklady na vznik památníku překročily 30 milionů, muzeum romské kultury ale očekává, že se s ohledem na rostoucí ceny materiálů nejspíš zvýší. Část uhradí dotace z norských fondů a část státní rozpočet. Podle starších informací mělo muzeum na stavbu památníku příslib milionu eur (asi 25 milionů Kč) z norských fondů a půl milionu eur (13 milionů Kč) na expozice a aktivity. (ČTK)